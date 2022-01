Автобус и микробус се сблъскаха на египетския полуостров Синай днес. Според ДПА загинали в катастрофата са 17 души, а според Франс прес загиналите са 14. Ранените са 17 и според двете агенции.

Катастрофата е станала на голям път в южната част на Синай. Автобусът е идвал от Кайро и е пътувал към курорта Шарм ел Шейх, когато се е сблъскал с микробуса в района на Ел Тор, главен град на провинция Южен Синай, на 400 километра югоизточно от египетската столица.

Причините за катастрофата не са известни засега. Подобни произшествия са често явление в Египет.

Egypt: At least 14 dead in a road accident in Sinai #AkhbarAlYawm #أخبار_اليوم https://t.co/MICEaG9HwW