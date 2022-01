Мексикански телевизионен водещ се разкрещя на антиваксърите в ефир. Лео Швабел изведнъж избухнал и започнал да се заканва и обижда нежелаещите да се имунизират срещу коронавируса.

Водещият нарича противниците на ваксините с няколко обидни имена и им казва да си слагат маските, а не да удрят спирачка на целия свят. Той дори се сеща за Новак Джокович, когото определя като "убиец".

Mexican TV Host loses it , calls all antivaxxers "morons"

"You damned antivaxxers, gaggle of morons! Stop with your bullshit and at least put on a god damned face mask, and stop hitting the brakes for the entire world! Yes, you antivaxxers, you are a moron! Put on a face mask!" pic.twitter.com/EYb5WCcByB