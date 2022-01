Лъвица нападна и уби гледач в зоологическа градина в централен Иран вчера и избяха със спътника си, предаде АФП.

"Лъвицата, която беше в зоопарка от много години, успя да отвори вратата на клетката и да излезе, след което нападна 40-годишния гледач, който е носел храната на двете животни" - разказва един от работниците пред телевизия ИРИБ. - Те са успели да избягат".

Две лъвчета - най-новите обитатели на варненския зоопарк (СНИМКИ)

A lioness killed her keeper in Iran as he was feeding her lunch, then escaped with her male partner and prowled around a zoo before being captured, media report.https://t.co/NwJFyZhh9l