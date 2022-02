Сериозен допинг скандал е на път да се разрази на Олимпийските игри в Пекин. Именно той е станал и причината за отлагане на церемонията по награждаване в отборното състезание по фигурно пързаляне, пише gong.bg.

В понеделник руските фигуристи спечелиха златните медали, след като 15-годишната Камила Валиева стана първата жена, приземила успешно четворни скокове на олимпийски игри. Втори останаха представителите на САЩ, а бронза взеха японците.

Във вторник пък се появиха информации, че награждаването се бави, тъй като американецът Винсънт Чжоу е заразен с коронавирус. Заради това е взето решение връчването на медалите, което трябваше да се проведе вчера, да се отложи с неопределено време.

Международният олимпийски комитет и Международната федерация по кънки пък признаха, че има проблем с положителна допинг проба на руски фигурист. Става дума за тест, направен преди Олимпийските игри, но сега е станал известен неговият резултат.

The plot thickens: Four Russians who competed in the team event did not show up at their practices today, a source has told me: Kamila Valieva, Mark Kondratiuk and the pair team of Mishina-Galliamov. The ice dancers were at practice I am told.

Не е тайна, че Русия има сериозен проблем заради положителни допинг проби на свои спортисти през последните години. Поради тази причина страната участва на олимпийските игри като Руския олимпийски комитет и не може да използва своите национално знаме и символи.

„Ситуацията стана ясна вчера и заедно с МОК трябва да прегледаме всички юридически аспекти на казуса“, коментираха от Международната федерация по кънки.

Russia is again at the epicenter of the doping scandal at the Olympic Games in #Beijing. Unfortunately, this is a new doping scandal for the Russian Federation, the consequences of which for Russian sports will be simply catastrophic. It's not marijuana.#Olympics #OlympicGames pic.twitter.com/PHlb3iG7BP