Журналист стана истински хит в социалните мрежи, след като сподели монтиран клип, на който се вижда как предава на 6 различни езика.

41-годишният Филип Кроутър работи за АП и е изпратен в Киев, за да отразява събитията там, на фона на покачващото се напрежение с Русия.

На един и същи кадър – към площада на „Независимостта”, известен като „Майдана”, Филип Кроутър информира зрителите какво се случва в Киев на различни езици – английски, люксембургски, испански, португалски, френски и немски.

Six-language coverage from #Kyiv with @AP_GMS. In this order: English, Luxembourgish, Spanish, Portuguese, French, and German. pic.twitter.com/kyEg0aCCoT