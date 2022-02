Путин призова за военен преврат в Украйна. Руският президент направи обръщение към украинските военни, съобщава Ройтерс.

„Искам да се обърна към въоръжените сили на Украйна - не позволявайте на неонацисти и украински радикални националисти да използват вашите деца, съпруги и родители като човешки щитове", заяви Путин в телевизионно обръщение по време на среща със Съвета за сигурност.

"It will be so much easier to talk to you."



Russia's Vladimir Putin has told the Ukrainian army it would be easier to speak to them than what he calls, the "Nazis that have taken Kyiv".



Live updates: https://t.co/GmmDg0jJbL



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/2nsaXb3EWt