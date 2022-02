Руски части са обкръжили град Чернигов, на около 150 километра северно от Киев. Официална Москва съобщи, че е било превзето и ключово летище край столицата, където са били "унищожени" 200 членове на украинските спецчасти. Загинали са най-малко 25 цивилни, а повече от 100 са били ранени, по данни на ООН. В момента руските части са в северните покрайнини на Киев. Правителството призова гражданите да използват коктейли „Молотов” за защита на града.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

В Киев звучат сирени и хората бягат в мазетата или метрото. Така протече нощта за хиляди жители на украинската столица. И тази нощ е имало ракетни удари, казват от управата на града. Голям жилищен блок беше ударен от ракета или свален дрон. Ранени са поне 8 души. Повече от 150 са били евакуирани. Самолет е паднал и в един от южните квартали на столицата.

„Известно време успяхме да спим. Но всички се събудихме от мощния взрив. В 4:20 над нашия блок взривиха ракета. Крихме се във ваната, докато накрая успеем да излезем от там”, споделя жена, която живее в Киев.

Боевете продължават на много места в Украйна. Съобщава се за директен сблъсък с руските сили край град Херсон. Все още не е ясно каква в обстановката на голямото летище Антонов, недалеч от Киев. Това е товарно летище, на което Русия изпрати командоси с десетки бойни хеликоптери. Някои съобщават, че е превзето от руснаците, други че украинците спрели атаката.

Президентът Владимир Зеленски каза във видеообръщение, че едно е очевидно - налагането на санкции не работи, а обявените от Запада заради руската инвазия не са достатъчни

"Тази сутрин сами отбраняваме страната си. Точно както вчера. А най-мощните сили в света гледат отдалече. Вчерашните санкции убедиха ли Путин да спре? Виждаме в небето ни и чувстваме под краката ни, че не са достатъчни."

Heavily armed Russian troops are pushing rapidly towards Ukraine's capital of Kyiv, and US officials are warning the city could fall within days.



Here's how the two country's military capabilities stack up. https://t.co/KbEM21J4OF