Земетресение с магнитуд 4,3 по Рихтер в южния турски окръг Адъяман, съобщи Си Ен Ен Тюрк. Трусът, регистриран в 15.38 ч. местно време (14.38 българско), е бил усетен и в близките окръзи Малатия и Газиантеп.

