Профсъюзът и CP Rail се обвиняват взаимно за днешното спиране на работата, което спря влаковете в цяла Канада, съобщи Асошиейтед прес. Повече от 3000 кондуктори, машинисти, работници във влаковете и гарите на CP Rail, представлявани от Teamsters Canada Rail Conference (TCRC), са извън работа, след като крайният срок за постигане на споразумение за договор, поставен от компанията в полунощ, не доведе до постигане на споразумение.

Двете страни твърдят, че все още разговарят с федерални посредници. Профсъюзът заяви в изявление, че компанията е блокирала работниците, но по-късно излезе с друго изявление, в което се казва, че работниците също стачкуват.

В първоначалното изявление, публикувано на уебсайта на TCRC късно в събота, се казва, че профсъюзът е искал да продължи преговорите, но компанията "избрала да изложи на риск канадската верига за доставки и десетки хиляди работни места".

CP Rail, вторият по големина железопътен оператор в Канада, заяви, че компанията е тази, която е искала да продължи да разговаря след изтичането на среднощния срок, а профсъюзът е изтеглил служителите си от работа.

