Около 150 000 зеленчукопроизводители и животновъди демонстрираха днес в Мадрид с искане социалистическото правителство на Педро Санчес да вземе незабавни мерки, за да спре вдигането на цените, по-специално на горивата, и намаляването на рентабилността в отрасъла, предаде Франс прес.

Thousands of people gather in Madrid to protest against the rising cost of energy, food and fuel pic.twitter.com/F6JnrvqpFH — TRT World Now (@TRTWorldNow) March 19, 2022

Испански знамена и плакати с надписи като "Животновъди от застрашен вид" и "Ес О Ес, селски свят", се виждаха по продължение на шествието, проточило се на четири километра, водено от трактори и конници с ловни кучета.

As many as 150,000 farmers, ranchers and hunters marched Sunday through Madrid to protest the Spanish centre-left government's failure to tackle soaring prices exacerbated by Russia's invasion of Ukrainehttps://t.co/Xh3WWyGiTr pic.twitter.com/UgE1z7ovjT — AFP News Agency (@AFP) March 20, 2022

Демонстрантите дефилираха в центъра на испанската столица между министерствата на екологичния преход и аграрното ведомство, свикани от сдружението "Селски алианс", което твърди, че представлява към десет милиона испански селяни.

"Това правителство ни разорява с все по-скъпите горива", обясни за АФП Нора Гусман, пристигнала с трактора си от Посуело де Аларкон западно от Мадрид.

People take part in an anti-war protest with a banner that reads "No to Putin's war" following Russia's invasion of Ukraine, in Madrid, Spain, March 20, 2022. REUTERS/Susana Vera pic.twitter.com/xt9IjtEWh9 — Phil Stewart (@phildstewart) March 20, 2022

"Време е да търсим решения" за трудностите на селския свят, "който заема 80 на сто от територията" на страната, заяви пред журналисти Педро Барато, президент на селскостопанска федерация. "Стига толкова! Нека министър-председателят на Испания спре да пътува в чужбина и започне да действа" в Испания", призова той.

As many as 150,000 farmers, ranchers and hunters marched through Madrid to protest of rising fuel and fertiliser prices and against animal welfare regulations that restrict dog breeding or limit huntinghttps://t.co/fVsXjRXOVp — Alfons López Tena (@alfonslopeztena) March 20, 2022

"Днес защитават повече животните, отколкото хората", с "непоследователни и абсурдни норми, които иска да ни наложи правителството", оплака се Фернандо Саес, селскостопански производител от Кордоба, пристигнал в столицата с ловното си куче.

Основните синдикати в страната призоваха за обща стачка на 23 март.