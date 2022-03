Изстреляната от Северна Корея ракета е паднала в ексклузивната икономическа морска зона на Япония, обяви японското министерство на отбраната, предадоха световните агенции.

"Нашите анализи показват, че балистичната ракета е летяла 71 минути и е паднала около 15,44 ч. местно време (6,44 ч. по Гринуич) на около 150 километра от японския полуостров Ошима", заяви японският заместник-министър на отбраната Макото Оники. Той допълни, че вероятно може да става дума за междуконтинентална балистична ракета и то за нов модел такава ракета, предвид факта че тя е достигнала височина от над 6000 километра, предаде Ройтерс.

Япония призова намиращите се в района кораби в случай че намерят отломки от ракета да не се доближават до тях, а незабавно да се свържат с властите, предаде ТАСС.

Северна Корея не е изпитвала междуконтинентална балистична ракета от 2017 г., припомня Ройтерс.

Президентът на Южна Корея Мун Дже-ин заяви по повод изпитанието, че севернокорейският лидер Ким Чен-ун е нарушил меморандума върху изстрелването на междуконтинентални балистични ракети, предаде Ройтерс. Мун осъди ракетното изпитание, се казва в съобщение на южнокорейското президентство.

Генералният щаб на южнокорейските сили пък заяви, че ракетата е прелетяла на разстояние от 1080 километра и е достигнала височина от 6200 километра, предаде Ройтерс.

Според експерти ракетата може да измине повече от 13 000 км, ако е изстреляна по стандартна траектория, което означава, че би могла да достигне и до САЩ, пише BBC.

