Лидерите на НАТО удължиха мандата на ръководителя на алианса Йенс Столтенберг с още една година, съобщи АФП.

"За мен е чест решението на държавните и правителствените ръководители на НАТО да удължат мандата ми като генерален секретар до 30 септември 2023 г. Тъй като сме изправени пред най-голямата криза в сигурността от едно поколение насам, ние сме единни, за да запазим Алианса си силен и хората ни в безопасност", написа Столтенберг в Twitter.

Honoured by the decision of #NATO Heads of State and Government to extend my term as Secretary General until 30 September 2023. As we face the biggest security crisis in a generation, we stand united to keep our Alliance strong and our people safe. https://t.co/06YkRkmX8J