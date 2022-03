Атака на петролна база прекъсна тренировката на Формула 1, предава Sky Sports. Голям черен облак дим можеше да се види от пистата на Формула 1 към края на първата тренировка. Пилотът Макс Верстапен съобщи по радиото на отбора, че усеща миризмата на „изгаряне“ от пилотската кабина на своята кола.

Бунтовницие от Йемен поеха отговорността за атаката.

Тренировката продължи нормално, въпреки че имаше 15-минутно забавяне до началото на втората тренировка, тъй като пилотите и ръководителите на отборите се срещнаха с президента на Формула 1 Стефано Доменикали и Мохамед Бен Сулайем от ФИА.

Отборите и пилотите от Формула 1 уточниха, че Гран При на Саудитска Арабия продължава по план след пожар в петролно депо към пистата.

Президентът на Формула 1 увери, че уикендът ще протече по план и че сигурността е приоритет за властите.

Йеменските бунтовници хуси поеха отговорност за редица атаки срещу кралството, според Асошиейтед прес.

Въпреки че Саудитска Арабия и нейният държавен петролен гигант Saudi Aramco не признаха веднага пожара, той беше съсредоточен върху същото петролно депо на Aramco, което хутите атакуваха през последните дни.

Сателитният новинарски канал ал-Масира, управляван от йеменските бунтовници хуси, твърди, че са атакували съоръжение на Aramco в Джеда, заедно с други цели в Рияд.

Нападението е последното в дълготраен конфликт между Саудитска Арабия и Йемен

Журналистът Крейг Слейтър от Sky Sports News коментира случилото се така:

„Все още чакаме официално потвърждение относно това какво представлява този пожар и може би по-важно какво го е причинило.Но ясно можете да видите тези гъсти черни облаци дим някъде между 10-15 км от самата верига”, обяснява той.

A huge fire has broken out at an oil depot in Jeddah less than 20 kilometres away from the F1 track.



Craig Slater gives us the latest details 👇pic.twitter.com/v04POqUE0b