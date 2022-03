Руските сили стрелят по ядрен изследователски център в град Харков. Това се казва в пост на украинския парламент, публикуван в Twitter, предаде Ройтерс.

"Засега не е възможно да оценим мащабите на щетите заради сблъсъците, които не престават в района на ядрения обект", се казва в поста, като се цитира Държавния регулаторен инспекторат на Украйна. В самия сайт на инспектората засега няма никакви новини за нападението.

Киев: Украинските сили са отвоювали град Тростянец

По-рано днес руски снаряди паднаха в пределите на Института за физика и технологии в Харков. По същото време директорът на института каза, че активната зона, в която се намира ядреното гориво, остава незасегната.

Харков, вторият по големина украински град, преживя някои от най-тежките бомбардировки от началото на инвазията на 24 февруари.

❗❗❗ WARNING

Russian army fired again at a nuclear research facility in Kharkiv



"It is currently impossible to estimate the extent of damage due to hostilities that do not stop in the area of the nuclear installation," — State Nuclear Regulatory Inspectorate.