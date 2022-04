Полша заяви , че е извикала френския посланик, след като френският президент Еманюел Макрон нарече полския премиер Матеуш Моравецки "крайно десен антисемит, който забранява ЛГБТ общностите".

"В резултат на твърденията на френския президент в интервю за "Паризиен" външният министър Збигнев Рау реши да извика френския посланик", заяви в Twitter говорителят на външното министерство Лукаш Ясина.

French president Macron has attacked Poland's PM Morawiecki for comparing his talks with Putin to negotiating with Hitler:



"The Polish PM is a far-right anti-Semite, who bans LGBT people" he said, adding that Morawiecki wanted to help Le Pen pre-election: