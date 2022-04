Първата частна мисия до Международната космическа станция (МКС) беше изстреляна от космодрума в Кейп Канаверал, Флорида, след като няколко пъти беше отлагана, предаде Асошиейтед прес.

SpaceX has launched three visitors and their astronaut escort to the International Space Station for more than a week’s stay. The ticket price: $55 million each.https://t.co/WT0hm2vGRg — AP Health & Science (@APHealthScience) April 8, 2022

На борда на кораба "Дракон" на компанията "Спейс Екс" са испанско-американския астронавт Майкъл Лопес-Алегрия, американския предприемач Лари Конър, израелския предприемач и пилот Ейтан Стибе и канадския инвеститор Марк Пати. Тримата бизнесмени са платили по 55 милиона щатски долара за пътуването, настаняването и храната, която ще консумират по време на мисията.

This takes commerce to a whole new level. @Axiom_Space's #Ax1 mission is on its way to the @Space_Station in @SpaceX's Dragon Endeavour—a key step in our ongoing work to open opportunities for space travelers in low-Earth orbit. pic.twitter.com/SZk7Tseykw — NASA (@NASA) April 8, 2022

Те ще останат на борда на МКС повече от седмица, като ще извършват научни експерименти. По план корабът им трябва да се скачи със станцията утре.

Falcon 9’s first stage booster has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/a5ucqbDwQ0 — SpaceX (@SpaceX) April 8, 2022

Първоначално изстрелването на мисия беше насрочено за 3 април. След това беше отложено за 6 април. Това е първият частен полет до МКС, организиран съвместно от компанията за космически полети "Аксиом" и американската космическа агенция НАСА.