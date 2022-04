Летището в централния украински град Днипро е напълно разрушено при нов руски обстрел, съобщи местен служител в неделя, цитиран от АФП.

Russian attack against Dnipro has started. Russian missiles hit and pounded Dnipro. https://t.co/BsdnEr3UJk

"Имаше още една атака срещу летище Днепър. От него не е останало нищо. Самото летище и инфраструктурата около него са унищожени. Ракетите продължават да летят и летят", съобщи в Telegram началникът на военната администрация на града Валентин Резниченко.

