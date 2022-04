Голям горски пожар избухна тази сутрин в непроходима част на местността Мола Калива, близо до Касандра на първия ръкав на Халкидики. 150 огнеборци гасят пламъците с 40 автомобила и 4 самолета. В акцията участват и доброволци.

Според местни медии силният вятър допълнително затруднява работата на пожарникарите.

