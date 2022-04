Българският държавен глава Румен Радев поздрави Еманюел Макрон по случай преизбирането му за президент на Френската република.

В поздравителния си адрес Румен Радев посочва, че изборната победа е красноречиво доказателство за държавническите качества на Еманюел Макрон в момент, когато Европа и светът са изправени пред нови предизвикателства.

„България високо цени традиционно добрите отношения на приятелство и сътрудничество с Френската република, основани на споделените ни ценности, отличното взаимодействие в рамките на Европейския съюз и НАТО и общите ни стремежи за изграждането на единна, силна и солидарна Европа“, подчертава българският президент.

Румен Радев изразява увереност, че в период на глобални предизвикателства България и Франция ще продължат да работят заедно за защита на универсалните човешки права и за осигуряване на сигурно и перспективно бъдеще за гражданите на двете държави.

Премиерът Кирил Петков също поздрави Еманюел Макрон за победата.

В Twitter българският министър-председател написа, че се надява двамата да продължат работа заедно в една по-обединена и по-силна Европа.

My warm congratulations on your reelection as a President of France, @EmmanuelMacron!

I look forward to continuing to work with you in a more united and stronger Europe.