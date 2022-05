Японският император Нарухито прие президента на САЩ Джо Байдън в резиденцията си в Токийския дворец днес. Кадри от срещата бяха излъчени от телевизионния канал NHK. Не се съобщават подробности за съдържанието на разговора.

Andy Vermaut shares:Biden greets Emperor Naruhito ahead of first in-person summit with Kishida: Biden and Kishida will look to highlight their resolve in the face of China’s assertive activities amid fears that a crisis akin to the war ... https://t.co/TZjpcSw6kh Thank you. pic.twitter.com/S5M2qcXyfV