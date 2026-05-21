Инцидентът е станал близо до статуята на Бика на Уолстрийт
Автомобил се запали и експлодира във вторник в Манхатън, а кадрите от инцидента бързо се разпространиха в социалните мрежи, съобщават световните медии.
На записите се вижда огромна огнена топка и гъст черен дим, който се издига след взрива. Хората в района започват да бягат.
На място бързо е пристигнала пожарна и е изгасила пламъците, съобщава ABC News.
Няма данни за пострадали. Инцидентът се разследва, но се смята, че е причинен от електрическа повреда.
Dramatic moment car explodes in huge fireball near Wall Street's iconic Charging Bull statue https://t.co/mkhlN6eZjq pic.twitter.com/3c01DpqX9G— New York Post (@nypost) May 20, 2026
