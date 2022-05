Холивудската звезда Джони Деп, който очаква решение по делото за клевета срещу бившата си съпруга Амбър Хърд, се появи на сцената на рок концерт в северния английски град Шефилд, предаде Ройтерс.

Abusers, they hate that their victims go forward in life, they hate to see that they have other interests, passions, friends. They hate their newfound freedom away from their toxic power. This psychosis about Johnny doing concerts, it’s the line with their pathology. #JohnnyDepp pic.twitter.com/Ti6stLCfE1 — deborah bracciotti (@deborahbracciot) May 30, 2022

Изненадващо той се присъедини към китариста Джеф Бек за изпълнение на поредица от кавъри на световни хитове, сред които Isolation на Джон Ленън. Парче, за което Деп и Бек си партнираха и съвместният им проект беше пуснат през 2020 г.

Съдебните заседатели във Вирджиния пък разглеждат исковете за клевета, внесени от Джони Деп и Амбър Хърд. Звездата от "Карибски пирати" съди бившата си съпруга за 50 милиона щатски долара и твърди, че тя го клевети, като се определя като „публична личност, обект на домашно насилие" в медийна публикация.

When Johnny Depp is not battling in the court room...he spends is time doing random concerts playing guitar 😎 Carlos Santana mite need to watch out 😅😎 #JohnnyDepp pic.twitter.com/3SwxenkKBK — bwill (@skyballer77) May 30, 2022

Хърд пък заведе контрадело за обезщетение от 100 милиона щатски долара, заявявайки, че Деп е навредил на репутацията й, когато негов адвокат е нарекъл обвиненията й "фалшиви". В Twitter и Instagram феновете на Деп споделиха мнения за сценичната му изява в Шефилд.

On stage tonight 🔥



📸 flokpedals on ig pic.twitter.com/nlXTo6xic2 — Arwen sparrow (@An_elf_pirate) May 29, 2022

"Джони е абсолютен луд човек… напусна съда в петък… свири на концерт в Шефилд в неделя .. с Джеф Бек..", написа в Twitter потребителят @OneloveEarth.

В Instagram @flokpedals сподели: „Не очаквах това... Мислех, че е в съда, но се оказа, че е в Шефилд с Джеф Бек."