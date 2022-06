Китай изстреля пилотирания космически кораб „Шънчжоу-14“ от космодрума Цзюцюан, в северозападната провинция Гуансу. Изстрелването бе предавана на живо от Централната китайска телевизия, предаде БГНЕС.

The Shenzhou-14 spacecraft carrying astronauts Chen Dong, Liu Yang and Cai Xuzhe will dock with the Tiangong space station currently under construction, the China Manned Space Agency (CMSA) announced on Saturday.https://t.co/QvOeCI1ezV