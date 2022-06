Вид акула с плоски зъби, живял преди милиони години, е идентифициран за първи път в североизточната част на Колумбия благодарение на анализ на многобройни фосили, предаде Франс прес, позовавайки се на един от изследователите, допринесли за откритието.

Вкаменелостите от вида, наречен Strophodus rebecae, са открити в Сапатока, на около 250 км северно от Богота. Проучванията разкриват, че той е живял преди 135 милиона години в тази част на южноамериканския континент, която тогава е била под вода.

Представителите на вида са били дълги между четири и пет метра и са имали зъби, наподобяващи домино, които са използвали за смачкване на храна, а не за разрязване и разкъсване като съвременните острозъби акули, според палеонтолозите.

Едвин Кадена от университета "Росарио" в Богота и Хорхе Карильо от Цюрихския университет в Швейцария работят над това откритие в региона от близо десет години.

New shark from the Early Cretaceous of Colombia, Strophodus rebecae. It was a hybodontiform from the family Acrodontidae, and it's based in the several blunt teeth found in Rosablanca in Santander. I based it in the appeareance of a similar hybodontiform, Asteracanthus. pic.twitter.com/4FbuMDeneA