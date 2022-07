Британският премиер Борис Джонсън ще подаде оставка, но ще продължи да изпълнява задълженията си до назначаването на нов лидер. Това каза той в изявление на „Даунинг стрийт” 10 в четвъртък.

„Ясно е, че сега волята на парламентарната Консервативна партия е да има нов лидер и следователно - нов министър-председател”, подчерта той. И допълни, че думите му не достигат, за да опиеш колко тъжен се чувства от факта, че се отказва от „най-хубавата работа на света".

