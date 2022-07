Български гвардейци поведоха парада за Деня на Бастилията в Париж. България е една от деветте страни, които участват в него.Той традиционно преминава по бул. “Шан-з-Елизе” по повод националния празник на Франция - 14 юли. Нашите войници участват в парада на пехотните войски.

Общо над 6 хиляди военни преминават през центъра на Париж.

Great video of the talented men and women of the @PAFofficiel Patrouille de France 🇫🇷 rehearsing for the Bastille Day parade! #14Juillet pic.twitter.com/5kbLcBHMob