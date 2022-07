Официален портрет бе представен във Великобритания по повод 75-ия рожден ден на Камила, херцогиня на Корнуол, съобщи ДПА. Съпругата на престолонаследника принц Чарлз отбелязва днес важната годишнина след натоварена седмица като високопоставен член на британското кралско семейство.

На портрета бъдещата кралица консорт седи до градинска маса на фона на цветя и растения, с чаша чай и купа с праскови пред себе си. Херцогинята на Корнуол бе гост редактор на броя на сп."Кънтри лайф" и синът й Том Паркър Боулс, който е кулинарен автор, написа прочувствен текст за прасковите, които са основна съставка в любимата мелба на майка му.

Портретът е заснет миналия месец в градините на Реймил, имение на Камила в Лакок, където се отглеждат праскови. Съпругата на принц Чарлз купи имота, който е на 25 километра от Хайгроув, домът на принц Чарлз, след развода си с Андрю Паркър Боулс в средата на 90-те години.

Clarence House has released a new portrait of the Duchess of Cornwall to mark HRH’s 75th birthday tomorrow. The photograph was taken by @ChrisJack_Getty at her home in Raymill, Wiltshire, in June. Camilla wears a Sophie Dundas dress and is seen with a bowl of homegrown peaches. pic.twitter.com/zgCxjv2o2Y