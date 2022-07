Четирима човека загинаха, а 13 бяха ранени при вчерашната газова експлозия в шестетажна жилищна сграда в пристанищния град Тянцзин в Северен Китай, съобщиха днес държавни медии, цитирани от Асошиейтед прес.

Затиснат под руините човек е бил изваден повече от 10 часа след взрива, но впоследствие починал в болница, се посочва в публикация на местен вестник, разпространена от градските власти в социалните медии.

Китайската централна телевизия съобщи, че спасителните дейности са приключили. По нейна информация нараняванията на 13-те пострадали не са животозастрашаващи.

Тянцзин - голямо пристанище и производствен център, се намира на по-малко от час път с високоскоростен власт от Пекин и от дълго време е един от най-развитите и интернационални градове в Китай.

Причината за взрива все още се разследва, но изглежда вероятно той да се дължи на влошено състояние на инфраструктурата.

Според медийни информации сградата е построена през 80-те години на миналия век.

