Най-малко трима души бяха застреляни и един беше ранен при нападение на въоръжен мъж в университет в предградието Кесон на филипинската столица Манила, предаде Асошиейтед прес.

Стрелецът, който е бил въоръжен с два пистолета, е бил заловен след нападението близо до централния вход на университета "Атенео де Манила", съобщи полицията.

Районът, в който се намира сградата на университета, е отцепен, а церемония по връчването на дипломи на абсолвенти от юридическия факултет на университета, чието провеждане е било планирано за днес, е отменена, казаха още силите на реда.

В момента, в който стрелбата е започнала, председателят на Върховния съд на Филипините Александър Хесмундо, който се е очаквало да произнесе реч пред абсолвентите, е пътувал към висшето учебно заведение, отбелязва Асошиейтед прес.

Властите заявиха, че при нападението са убити Росита Фуригай, бивша кметица на град Ламитан в южната провинция Басилан, нейният помощник и охранител на университета.

Дъщерята на Фуригай, която се е планирало да участва в церемонията по дипломирането, е била ранена и откарана в болница.

Все още не са ясни мотивите на извършителя.

