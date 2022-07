Американският президент Джо Байдън се връща към задълженията си. Тестът му за COVID-19 е отрицателен, съобщават от Белия дом, цитирани от вестник "Дейли мейл".

Така, с разрешение на лекаря си, държавният глава ще прекрати 6-дневната си самоизолация. По думите на доктор Кевин Оконър Байдън е дал два отрицателни терултата - във вторник вечерта и в сряда сутринта. Именно в сряда се навършват и шест дни, откакто държавният глава беше диагностициран с COVID-19.

Американският президент пусна снимка с отрицателния си тест в Twitter.

Back to the Oval.



Thanks to Doc for the good care, and to all of you for your support. pic.twitter.com/Cfzn1zAKJF