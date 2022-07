Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун предупреди, че е готов да използва ядрените си оръжия при евентуален военен конфликт със САЩ и Южна Корея, предаде Асошиейтед прес, като се позова на съобщение в севернокорейската държавна агенция информационна агенция КЦТА. Ким отправи заканата си в реч по повод 69-ата годишнина от края на Корейската война и в момент, в който Вашингтон и Сеул интензифицират летните си военни учения.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

"Въоръжените ни сили са напълно подготвени да реагират при всяка криза, а частите ни за ядреното възпиране също са в готовност да се мобилизират в цялата си мощ", заяви той.

Amid rising tensions between North Korea, the US and South Korea, its leader Kim Jong Un has once again provoked the West by issuing a sharp warning that Pyongyang is ready to use nukes@Alysonle talks to Richard Kimber for details



Watch more: https://t.co/AXC5qRcEPB pic.twitter.com/2RMI5Wsud7