Холивудската актриса и продуцент Джесика Частейн е в Киев, където се срещна с украинския президент Володимие Зеленски и главният му съветни Андрей Ярмак, съобщава Ройтерс.

Носителката на "Оскар" пристигна в страната с влак и беше посрещната от фоциална делегация на централната гара в украинската столица. Зеленски благодари на актрисата за визитата, а тя от своя страна похвали "силата и смелостта на украинския народ".

Частейн посети и детска болница в Киев.

Тя ще отиде и до Ирпен, малък град в покрайнините на Киев, който беше разрушен от руските бомбардировки през февруари.

