Крал Чарлз Трети с първа аудиенция в Бъкингамския дворец.

Крал Чарлз Трети - от детството до днес (ГАЛЕРИЯ)

Той прие новия британски премиер Лиз Тръс, която покойната кралица Елизабет Втора назначи във вторник.

Крал Чарлз III: Кралицата, моята обична майка, направи множество жертви в името на дълга

Монархът заяви пред Тръс, че загубата на майка му бил денят, от който той „се страхувал най-много”. „Трябва да се опитаме да продължим напред”, подчерта той.

"The moment I've been dreading. Try and keep going."



King Charles met with Prime Minister Liz Truss for the first time on Friday.



The monarch also told the PM that the crowds that greeted him and the Queen consort as they arrived at Buckingham Palace were “so touching”. pic.twitter.com/bg04i7bEOF