Крал Чарлз III с обръщение към нацията. Това става само ден след кончината на майка му кралица Елизабет Втора.Най-дълго управлявалият монарх в британската история почина на 96-годишна възраст в шотландския замък "Балморал".

"Говоря Ви с чувство на огромна мъка. През целия си живот Нейно височество кралицата, моята майка, беше вдъхновение за мен и моето семейство. Кралица Елизабет живя живот, изпълнен с доброта и ще липсва изключително много на всички ни", подчерта Чарлз Трети в предварително записано обръщение към нацията.

Тя направи множество жертви в името на дълга, подчерта Чарлз. „Неината посветеност и отдаденост като суверен бяха непоколебими през времена на турбуленции и прогрес, по време на радост и тъга”.

„По време на нейната служба в името на народа тя успя да вплете в едно постоянната любов към традицията с онази безстрашна прегръдка на прогреса, която ни прави велики като нация“, подчерта новият британски монарх.

„Привързаността, възхищението и уважението, които тя вдъхна, се превърнаха в отличителна черта на нейното управление“. И допълни: „Отдавам почит към паметта на моята майка и почитам нейният живот в служба. Знам, че нейната кончина донесе огромна тъга за толкова много от Вас. Споделям това чувство на загуба с всички Ви”.

