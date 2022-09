Язовирна стена в мина в Република Южна Африка се срути днес, при което загинаха трима човека, а 40 бяха ранени, предаде Ройтерс, като се позова на регионалните власти в провинция Фри Стейт.

Бедствието е станало в миньорския град Ягерсфонтейн и е наложило евакуацията на голям брой жители към близки ферми. Отприщилите се води след рухването на стената са отнесли къщи и автомобили. Спасително-издирвателните дейности продължават, казаха властите.

At least three people were killed and dozens injured after a mine dam burst and sparked flooding that swept away houses and cars in central South Africa, officials said on Sunday.



Read more: https://t.co/LCjjXnpRR5 pic.twitter.com/NoHLOQ7BbP — Samaa English (@SamaaEnglish) September 11, 2022

Електрическата компания “Еском” заяви, че електроснабдяването в района е било засегнато, след като нейна подстанция е била залята от кални води.

🌊 A mine dam burst and sparked flooding that swept away houses and cars in central South Africa, officials said on Sunday, forcing residents to be evacuated.#Jusoor_Post pic.twitter.com/QcZ3NFXrS6 — Jusoor Post EN (@Jusoorpost_EN) September 11, 2022

Наводнението, причинено от срутването на стената, е засегнало също така комуникациите и питейната вода и е прекъснало достъпа по някои пътища.

South Africa mine dam wall collapses, killing 3 and injuring 40 https://t.co/lpuQHF9qZZ — ST Foreign Desk (@STForeignDesk) September 11, 2022

At least three killed after mine dam collapse in central South Africa - Al Arabiya English https://t.co/3U77GdfZrJ #damnews #dam pic.twitter.com/TyyvggY8rI — Dam News (@damnews_en) September 11, 2022