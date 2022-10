Трактор е един от най-странните подаръци за днешния 70-ти рожден ден на президента Владимир Путин. Необичайният дар дойде от беларуския му колега и съюзник Александър Лукашенко, чиято страна има завод за трактори.

Самият Лукашенко потвърди новината по време на визитата си в Санкт Петербург, където се срещна с Путин за разговор. Руският президент беше домакин на други лидери на бивши съветски републики в момент, в който войната в Украйна бушува с пълна сила. Изправен пред успешна украинска контраофанзива, тази седмица Путин намекна за проблеми, описвайки ситуацията в регионите, които наскоро анексира, като "неспокойна".

В петък неговите съюзници обаче щедро дариха човека, който ръководи Русия като президент или министър-председател, повече от две десетилетия.

Александър Лукашенко, самозваният „последен диктатор“ на Европа, който е на власт дори по-дълго от руския лидер (от 1994 г.) и чиято администрация също е обект на западни санкции, дойде в Санкт Петербург с подарък сертификат за произведеното в Беларус превозно средство.

До момента не е ясно как Путин е реагирал на подаръка – трактор, който трябваше да се конкурира с планини от пъпеши и дини от президента на Таджикистан Емомали Рахмон.

The President of Tajikistan apparently gave President Putin two pyramids of melons 🍈 🍉 pic.twitter.com/ogvnHmzFpn