Протестиращите в Иран засилиха днес антиправителствените демонстрации по главни улици и в университети в някои градове на цялата територия на страната, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Наблюдатели на спазването на човешките права съобщиха за стотици загинали, включително деца, докато протестите навлязоха в петата си седмица.

Демонстранти скандираха „Долу диктатора!“ по улиците на Ардабил в северозападната част на страната. Студенти демонстрираха пред университетски сгради в Керманшах, Рашт и Техеран, се вижда от видеоклипове в социалните мрежи. В град Санандадж – средище на демонстрации в северния кюрдски регион, ученички скандираха „Жена, живот, свобода“ по централната улица.

Най-малко 233 протестиращи са били убити от началото на демонстрациите в Иран на 17 септември, по данни на базираната в САЩ правозащитна група ХРАНА. Правозащитниците казват, че 32 от загиналите са били под 18 години. По-рано базирана в Осло иранска правозащитна група съобщи, че убитите по нейни данни са 201.

Иранските власти определиха размириците като предполагаем западен заговор, без да предоставят доказателства за това.

Общественият гняв в Иран беше канализиран около смъртта на 22-годишната кюрдка Махса Амини, а това накара момичета и жени да свалят задължителните си забрадки на улицата в знак на солидарност.

Други части от обществото, включително работници в нефтената промишленост, също се присъединиха към протестите, които се разпространиха в най-малко 19 града и се превърнаха в едно от най-големите предизвикателства за теокрацията в Иран след Зеленото движение в страната през 2009 г.

See how we the woman of Iran get beaten up to death by morality police & pass our message to your government in the West.

Sanctioning morality police without taking action against those who order morality police to kill women is futile.#MahsaAmini

pic.twitter.com/qRcY0Kaepc