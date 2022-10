Агенцията, представляваща Кание Уест, реши да прекрати отношения с рап изпълнителя, предадоха АП и ДПА. Причината са антисемитските коментари на твореца, известен и с артистичия псевдоним Йе. Малко по-късно същото стори и "Адидас".

Кание Уест вече получи забрана да публикува в Туитър и Инстаграм заради антисемитски коментари и такива с обидно съдържание. Според него робството е било въпрос на избор, а ваксината срещу COVID-19 беше наречена от рапъра „белег на звяра“. По-рано този месец Йе беше критикуван и заради блуза с надпис "Животът на белите има значение" ("White Lives Matter") при представяне на последната си колекция на Парижката модна седмица.

Агенцията, която досега представляваше рапъра – "CAA", е сред най-големите в Холивуд. Според източник, който не е оторизиран да говори публично, последните коментари на Уест в различни интервюта са станали причина за преустановяване на бизнес отношенията.

BREAKING: Adidas is reportedly set to cut ties with Kanye West as early as today‼️😳 pic.twitter.com/011jjkixcv