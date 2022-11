Вълна от възмущение "заля" певицата Риана, след като стана ясно, че Джони Деп ще участва в новото ревю на Savage X Fenty. В социалните мрежи мнозина призоваха за бойкот на марката бельо на певицата.

Екстравагантно модно шоу вече е заснето и ще бъде представено следващата седмица в платформата на Amazon's Prime Video. Въпреки че Деп не е споменат в трейлъра, участието му е потвърдено от Си Ен Ен.

Припомняме, че 59-годишният актьор стана жертва на т.н „кенсъл култура”, след като бившата му съпруга Амбър Хърд го обвини в домашно насилие.

В Twitter потребителите изразиха неодобрението си към решението на Риана, използвайки хаштага #DitchDepp ( „да се отървем от Деп”).

