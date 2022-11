В Шотландия и Североизточна Англия днес имаше наводнения, проблеми с транспорта и спирания на тока заради продължаващите проливни дъждове, предаде ДПА.

Метеорологичната служба издаде предупреждение за "оранжев код" за Североизточна Шотландия, за района Дънди и Абърдийн, както и за "жълт код" за източното крайбрежие на Шотландия, от границата с Англия до Питърхард.

Heavy rainfall across Scotland is significantly impacting many parts of the country, particularly in the north-east, where there are currently 5 Severe Flood Warnings in place. Keep up to date with latest flood updates. https://t.co/uWArlnxcHI



Credit: Farson Digital WaterCams pic.twitter.com/HcoxWkXyUD — SEPAFlood (@SEPAFlood) November 18, 2022

Floods can cause devastation, not just to homes and business premises, but to entire communities.



You can sign up to received flood warnings if your home or business in England is at risk of flooding. The service is free: https://t.co/swHaD80GmF…#floodwarnings pic.twitter.com/dh9JXXldz3 — floodcontrolint (@floodcontrolint) November 16, 2022

В продължение на два дни дъждовните облаци се движеха на североизток и предизвикаха наводнения в много райони на Великобритания. В социалните мрежи се появиха снимки и видеа, на които се виждат наводнени пътища и железопътни линии в Северна Англия и Шотландия. Тази сутрин повечето железопътни превози до и от Абърдийн бяха преустановени заради наводнени трасета, а стотици домове останаха без ток.

​В Дънди и Единбург бяха затворени големи пътни артерии, проблеми с движението на влаковете, на метрото и автобусите имаше и в Нюкасъл, Съндърланд, Гейтсхед и Донкастър.

Метеорологичната служба предупреди, че в Шотландия продължава да има опасност от наводняване на жилища и предприятия, дори и когато валежите намалеят. Поривите на вятъра може да надхвърлят 93 километра в час.

From droughts to floods. This taken in Angus, Scotland this afternoon.



Climate change is making the extremes more extreme. pic.twitter.com/1R5dLCjg4l — Met4Cast  (@Met4CastUK) November 18, 2022