Силно земетресение разтърси Западна Турция.

#Earthquake 12 km W of #Düzce ( #Turkey ) 4 min ago (local time 04:08:14). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via: 📱 https://t.co/LBaVNedgF9 🌐 https://t.co/BYgADQMGSb pic.twitter.com/YcKthBYOgV

По данни на Националния Сеизмологичен Център към БАН на земетресението в регистрирано в 03:08 часа българско време. Силата е 6.2 по Рихтер. Турски медии съобщават за 5,9.

Епицентърът е на 14 километра от град ДюзДже. Дълбочината е 7 километра.

Земетресението е усетено в Анкара, Истанбул и България.

Няма данни за жертви и нанесени щети.

The intensity of the earthquake was reflected on the security camera in Bolu#Turkey #istanbul #ankara #deprem #Earthquake pic.twitter.com/QpC0meFUyi