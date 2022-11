Звездата от "Игра на тронове" и рокаджия на групата Dr. Feelgood Уилко Джонсън почина на 75-годишна възраст след битка с рак на панкреаса. Джонсън бе диагностициран през 2013 г. и отказа да се подложи на химиотерапия. По тази причина лекарите му даваха едва 10 месеца живот.

Талантливата звезда опроверга песимистичната прогноза и живя още девет години. Издъхнал е в дома си.

This is the announcement we never wanted to make, & we do so with a very heavy heart: Wilko Johnson has died. He passed away at home on Monday 21st November. Thank you for respecting the family's privacy at this very sad time. RIP Wilko Johnson.

