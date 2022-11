Американският товарен кораб "Дракон" на компанията "СпейсЕкс" успешно се скачи с Международната космическа станция (МКС), предаде ТАСС. Това съобщи БТА.

Процедурата бе осъществена в автоматичен режим, наблюдавана от намиращите се на борда на станцията астронавти на НАСА Никол Ман и Джош Касада.

Товарният кораб беше изстрелян с ракета носител "Фаркон 9" от космодрума в Кейп Канаверал, щата Флорида.

The Expedition 68 crew can see the @SpaceX #Dragon cargo craft as it approaches the station from just over 1 kilometer away. https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/51QBfX66AE