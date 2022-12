Земетресение с магнитуд 6,4 разтърси Калифорния. То е било с епицентър на 130 мили северно от Сан Франциско и се случва три дни, след като трус с магнитуд 3,6 разлюля района.

Силното земетресение е станало край бреговете на Северна Калифорния, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS).

A 6.4-magnitude earthquake shook Northern California about 12 miles west of Ferndale at 2:34 a.m. local time, according to the U.S. Geological Survey. More than 15,000 customers were without power in Humboldt County.https://t.co/JyrsWkwamx