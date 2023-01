Властите в индийски хималайски град преустановиха строителните дейности и започнаха да преместват стотици хора във временни убежища, след като вчера се срути храм, а в над 600 къщи се появиха пукнатини заради потъването на почвата, съобщи Асошиейтед прес.

Жителите на град Джошимат в щата Утаракханд разказват, че забелязват пукнатини в домовете си, особено след наводненията през 2021 г. Не се съобщава за пострадали при срутването на храма късно снощи, тъй като живеещите в околността са напуснали района предния ден.

Химаншу Хурана, високопоставен служител в региона, заяви, че над 60 семейства са били преместени в правителствени лагери. Очаква се броят им да достигне до 600, съобщават местни медии.

