Мъж от Камбоджа, съпътстван през целия си съзнателен живот от мечтата да лети, е построил дом по подобие на самолет, допълнен с подобна на фюзелаж конструкция на височина 6 метра над земята, предаде Ройтерс.

Къщата на 43-годишния Чрач Пов разполага с две спални и бани.

Бетонната конструкция, която има имитации на двигатели, крила и стабилизатор, предизвиква фурор в района на провинция Сием Реап, където той живее.

A determined and enterprising Siem Reap citizen has constructed the house of his dreams – Cambodia’s first ‘Airplane House’ – inspired by airplanes he saw as a child https://t.co/jpLTWjwNbv