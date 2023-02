Актрисите Анджела Басет и Бет Мидлър бяха почетени от Гилдията на дизайнерите на костюми на церемонията за връчването на годишните отличия на професионалната организация, съобщи "Варайъти".

СНИМКИ ОТ ЦЕРЕМОНИЯТА ВИЖТЕ ТУК



Анджела Басет беше удостоена с почетния приз "В светлините на прожектора". Сред предишните носителки на отличието са актрисите Кейт Бланшет, Ейми Адамс, Ан Хатауей, Кейт Бекинсейл, Холи Бери, Наоми Уотс, Глен Клоуз, Чарлийз Терон.

Christina Ricci and Cate Blanchett Lead the Glamor at the 25th Annual Costume Designers Guild Awards in Los Angeleshttps://t.co/EZfRnGamqE