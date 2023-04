Куче успешно успя да излекува алкохолната си зависимост в първи по рода си случай във Великобритания. Двегодишният лабрадор Коко бил доведен в приют за животни в Плимптън, Девън, с друго куче след смъртта на собственика.

Оказало се, че двете животни се нуждаели от спешна ветеринарна помощ, тъй като страдали от гърчове. Служители в приюта твърдят, че кучетата са се пристрастили към алкохола, тъй като са имали достъп до напитката, оставена от собственика им.

