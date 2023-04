Кобра наложи аварийно кацане на частен самолет, летял от Блумфонтейн до Претория в Южна Африка. На борда имало четирима пътници.

Пилотът Рудолф Еразъм видял влечугото в кабината, когато то се плъзнало по седалката му.

"Ако трябва да бъда честен, сякаш мозъкът ми не регистрира какво се случва. Беше момент на ужас", разказва той пред Би Би Си. И допълва, че първоначално помислил, че студеното усещане на гърба му е от бутилка с вода.

Ухапването от кобра е смъртоносно и може да убие човек само за 30 минути. Затова, без да предизвиква паника, пилотът спокойно съобщил на пасажерите, че на борда има нежелан пътник.

"Казах: "Има змия в самолета, тя е под седалката ми, така че ще се опитаме да кацнем възможно най-скоро", разказва пилотът. Малко след това самолетът се приземил аварийно в град Велком.

