Нападение с нож във фитнес зала в западния германски град Дуисбург. Ранени са най-малко четирима души – мъже на възраст между 20 и 30 години. Двама от тях са в критично състояние, съобщава вестник „Сън”.

